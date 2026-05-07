Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Alte: Absolute Wahrheit

ORF2Folge vom 07.05.2026
Der Alte: Absolute Wahrheit

Der Alte: Absolute WahrheitJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge vom 07.05.2026: Der Alte: Absolute Wahrheit

59 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Weil ihnen eigene Kinder verwehrt blieben, haben Elena und Peter Fuchs vor Jahren die kleine Leni adoptiert. Jetzt ist Leni fast erwachsen und der ganze Stolz ihres Papas. Seit es in der Ehe kriselt, tobt jedoch ein Sorgerechtsstreit um das Kind. Als Elena an ihrem Arbeitsplatz ermordet wird, gerät ihr Mann ins Visier der Kripo. Die Aufnahmen der Überwachungskamera deuten auf ihn als Täter hin. Rasch steht aber fest, dass das Bildmaterial bearbeitet wurde. Die erste Spur führt zu einem Mitarbeiter von Elena. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Sönke Möhring (Peter Fuchs) Ricarda Seifried (Michelle Kettler) Evelin Schwarz (Leni Fuchs) Regie: Eva Marel Jura Bildquelle: ORF/ZDF/Barbara Bauriedl

Alle verfügbaren Folgen