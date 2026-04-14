Der Schwarm
Folge 1: Der Schwarm (1/8)
Eine verborgene Macht aus der Tiefe stellt die Menschheit vor ihre größte Prüfung. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Frank Schätzing erzählt "Der Schwarm" vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt. Während ungewöhnliche Ereignisse weltweit zunehmen – von Methaneis bei den Shetlands bis zu aggressiven Orcas vor Vancouver Island – deutet alles auf eine drohende Katastrophe hin. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Luke Watson Bildquelle: ORF/ZDF/Schwarm TV Production GmbH & Co.
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