Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Schwarm

Der Schwarm (1/8)

ORF1Staffel 1Folge 1vom 14.04.2026
Der Schwarm (1/8)

Der Schwarm (1/8)Jetzt kostenlos streamen

Der Schwarm

Folge 1: Der Schwarm (1/8)

45 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Eine verborgene Macht aus der Tiefe stellt die Menschheit vor ihre größte Prüfung. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Frank Schätzing erzählt "Der Schwarm" vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt. Während ungewöhnliche Ereignisse weltweit zunehmen – von Methaneis bei den Shetlands bis zu aggressiven Orcas vor Vancouver Island – deutet alles auf eine drohende Katastrophe hin. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Luke Watson Bildquelle: ORF/ZDF/Schwarm TV Production GmbH & Co.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Schwarm
ORF1
Der Schwarm

Der Schwarm

Alle 1 Staffeln und Folgen