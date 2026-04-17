Der Schwarm
Folge 8: Der Schwarm (8/8)
Der japanische Philanthrop Aito Mifune wird per Helikopter eingeflogen. Er möchte sich an Bord der ‚Thorvaldson‘ persönlich über die neuesten Erkenntnisse informieren. Als Dr. Roche ein Mittel findet, mit dem die ‚YRR‘ vernichtet werden könnten, kommt es zum Streit. Charlie ist überzeugt, dass auch der Schwarm neugierig auf die menschliche Spezies ist. Die Gruppe einigt sich darauf, eine mögliche Waffe gegen die YRR vorerst im Moonpool zu testen. Doch die Folgen des Versuchs sind fatal. In dieser aussichtslosen Situation muss Charlie nun eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Philipp Stölzl Bildquelle: ORF/ZDF/Fabio Lovino/Gianluca Moro
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