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Der Schwarm

Der Schwarm (6/8)

ORF1Staffel 1Folge 6vom 16.04.2026
Der Schwarm (6/8)

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Der Schwarm

Folge 6: Der Schwarm (6/8)

47 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Auf einer Tagung der UNO in Genf warnt Dr. Roche vor einer weltweiten Seuche durch das neue Bakterium. Johanson vermutet hinter den gefährlichen Ereignissen eine ‚Intelligenz‘, die alles steuert und sich gezielt gegen die Menschheit stellt. Er gibt ihr den Namen ‚YRR‘. In Kiel versucht eine Gruppe Forschender, darunter auch Charlie, Anawak und Rahim, Prof. Lehmann von dieser Theorie zu überzeugen. Doch die warnt eindringlich davor, mit der These an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Gruppe hat dennoch vor, Kontakt zur YRR aufzunehmen. Die Suche nach finanzieller Unterstützung für ihr Forschungsvorhaben gestaltet sich indes schwierig. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Amir Rahim) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Bildquelle: ORF/ZDF/Schwarm TV Production GmbH & Co.

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