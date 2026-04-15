Der Schwarm
Folge 4: Der Schwarm (4/8)
In Südafrika breiten sich Krabben aus, während Cécile vor einem tödlichen Bakterium warnt. Johanson entdeckt Umweltzerstörung durch Ölbohrungen, was zu Konflikten führt. Anawak wird bei Probenahmen festgenommen, und Charlie stößt auf den Shetlands auf eine rätselhafte Spur. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Barbara Eder Bildquelle: ORF/ZDF/Fabio Lovino
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