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Der Schwarm

Der Schwarm (4/8)

ORF1Staffel 1Folge 4vom 15.04.2026
Der Schwarm (4/8)

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Der Schwarm

Folge 4: Der Schwarm (4/8)

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

In Südafrika breiten sich Krabben aus, während Cécile vor einem tödlichen Bakterium warnt. Johanson entdeckt Umweltzerstörung durch Ölbohrungen, was zu Konflikten führt. Anawak wird bei Probenahmen festgenommen, und Charlie stößt auf den Shetlands auf eine rätselhafte Spur. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Barbara Eder Bildquelle: ORF/ZDF/Fabio Lovino

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