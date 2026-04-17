Der Schwarm
Folge 7: Der Schwarm (7/8)
Die ‚Thorvaldson‘ nimmt Kurs auf die Arktis – denn hier wurden besonders viele Signale der mysteriösen Spezies geortet. Während Roche und Johanson Analysen vom Nervensystem der infizierten Tiere machen, versuchen Crowe und Anawak Kontakt zu den ‚YRR‘ aufzunehmen. Gerade als Charlie mit dem Tauchrobotik-Experten Roscovitz eine erste Testfahrt mit dem U-Boot unternimmt, setzen Crowe und Anawak ihr Signal für ‚YRR‘ ab. Da lässt sich im Becken ein faszinierendes Lichtspiel beobachten: Die fremde Intelligenz ist an Bord. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Philipp Stölzl Bildquelle: ORF/ZDF/Fabio Lovino/Gianluca Moro
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