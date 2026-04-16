Der Schwarm
Folge 5: Der Schwarm (5/8)
Dr. Roche stellt fest, dass es sich bei den Krabben um eine neue, extrem tödliche Spezies handeln muss. Immer häufiger kommt es zu Seebeben. Auf Jess’ Video bemerkt Charlie ein seltsames Leuchten und dasselbe Geräusch, das auch auf den Videoaufnahmen der gesunkenen ‚Juno‘ zu hören war. Sie hat eine Theorie, wie es zu den Schiffsunglücken kommen konnte und bittet Prof. Lehman um Unterstützung. Johanson bringt Charlie neue Ausrüstung vorbei. Kurz vor seinem Rückflug mit dem Hubschrauber geht eine Warnmeldung ein: Ein Tsunami rast auf die nordeuropäische Atlantikküste und die Shetland-Inseln zu. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Barbara Eder Bildquelle: ORF/ZDF/Schwarm TV Production GmbH & Co.
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