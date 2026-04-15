Der Schwarm
Folge 3: Der Schwarm (3/8)
Weltweit häufen sich mysteriöse Vorfälle: Quallenplagen, invasive Muscheln und tödliche Bakterien. Nach einer rätselhaften Entdeckung bei einem Orca reist Charlie nach Kiel und stößt mit Forschern auf schockierende Hinweise rund um die zerstörte "Juno“. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Barbara Eder Bildquelle: ORF/ZDF/STEFANO DELIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick