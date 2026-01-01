Der Schwarm
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Der Schwarm
Weltweit häufen sich mysteriöse Ereignisse aus der Tiefe der Ozeane: Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm. Ein bisher unbekannter Eiswurm destabilisiert Kontinentalhänge in den Meeren und löst Tsunamis aus, und von den Küsten her verbreitet sich im Trinkwasser ein tödlicher Erreger. Immer mehr Menschen auf der Welt geraten in Lebensgefahr. Bestseller-Verfilmung nach dem 2004 erschienenen Thriller von Frank Schätzing.
Genre:Thriller, Drama
Altersfreigabe:
16Angst, ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs