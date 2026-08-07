It Girl Gipfeltreffen mit Stefanie GiesingerJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 70: It Girl Gipfeltreffen mit Stefanie Giesinger
79 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Das Warten hat ein Ende und es hat sich gelohnt! Zum Auftakt des DSPP-Sommerspecials hat Sophie international It-Girl, Model und Matcha-Snob Stefanie Giesinger ins Studio geholt. Was eigentlich als seichte Sommerfolge gedacht war, wurde jedoch gefährlich schnell zur deutschen Version von Call Her Daddy. Aber für alle Details müsst ihr wohl selber reinhören!
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