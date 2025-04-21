Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tote in der Isar

KultKrimiStaffel 7Folge 10
Folge 10: Die Tote in der Isar

60 Min.Ab 12

Taucher bergen die Leiche der 18jährigen Schülerin Annemarie aus der Isar. Ihre Mutter schließt einen Selbstmord aus. Im Notizbuch der Toten entdeckt die Polizei mehrfach eine liebevoll gezeichnete Blume mit dem Initial "I". Was könnte die verschlüsselte Eintragung bedeuten? Der Großvater des Mädchens gibt Derrick den entscheidenen Tip.

KultKrimi
