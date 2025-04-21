Derrick
Folge 12: Der Täter schickte Blumen
60 Min.Ab 12
Auf den Heiratsschwindler Alexander Rudow ist ein Mordanschlag verübt worden. Der unbekannte Täter traf aber nicht ihn, sondern einen zufällig anwesenden Taxifahrer. Rudow stand gerade im Begriff, zu Vera Baruda, einer wohlhabenden Witwe, zu fahren. An diesem Tag wollte er sich mit ihr verloben.
