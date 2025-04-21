Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Lohmanns innerer Frieden

KultKrimiStaffel 7Folge 15
Lohmanns innerer Frieden

Lohmanns innerer FriedenJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 15: Lohmanns innerer Frieden

58 Min.Ab 12

Wegen Mordes an einem Juwelier bekam Alexander Lohmann lebenslänglich; die Tat liegt 15 Jahre zurück. Vorzeitig begandigt, soll Lohmann auf freien Fuß kommen. Der Gedanke an Lohmanns bevorstehende Entlassung versetzt Kommissar Obermann in Unruhe. Obermann, inzwischen pensioniert, hatte den Mordfall damals aufzuklären. Auch wenn alle Indizien vor 15 Jahren gegen Lohmann sprachen, Obermann hielt ihn für unschuldig. Seitdem quält ihn die Vorstellung, Lohmann sei das Opfer eines eklatanten Fehlurteils. Niemand kann ausschließen, daß er auf Rache sinnt. In diesem Punkt teilt Oberinspektor Derrick die Befürchtungen seines Ex-Kollegen Obermann.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen