Folge 6: Hausmusik
60 Min.Ab 12
Der 28jährige Berthold Dettmers ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben, glaubt Oberinspektor Derrick zunächst. Doch dann behauptet ein Zeuge, daß Dettmers vorsätzlich überfahren wurde. Als Derrick sich in der Luxuswohnung des Toten umsieht, klingelt plötzlich das Telefon. Eine Frau erkundigt sich nach Dettmers Befinden.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises