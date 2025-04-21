Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Hausmusik

Staffel 7Folge 6
Hausmusik

HausmusikJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 6: Hausmusik

60 Min.Ab 12

Der 28jährige Berthold Dettmers ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben, glaubt Oberinspektor Derrick zunächst. Doch dann behauptet ein Zeuge, daß Dettmers vorsätzlich überfahren wurde. Als Derrick sich in der Luxuswohnung des Toten umsieht, klingelt plötzlich das Telefon. Eine Frau erkundigt sich nach Dettmers Befinden.

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

