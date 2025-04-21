Derrick
Folge 5: Das Alibi
59 Min.Ab 12
Nachts: Ein hilfloses Mädchen, die Studentin Martina, erregt Inspektor Kleins Aufmerksamkeit. Er begleitet sie nach Hause. Als er sich am nächsten Morgen nach ihr erkundigen will, ist Martina tot: Selbstmord? Ihren Freund trifft offensichtlich keine Mitschuld. Aber tags darauf ist auch er tot!
