Staffel 7Folge 5
Folge 5: Das Alibi

59 Min.Ab 12

Nachts: Ein hilfloses Mädchen, die Studentin Martina, erregt Inspektor Kleins Aufmerksamkeit. Er begleitet sie nach Hause. Als er sich am nächsten Morgen nach ihr erkundigen will, ist Martina tot: Selbstmord? Ihren Freund trifft offensichtlich keine Mitschuld. Aber tags darauf ist auch er tot!

