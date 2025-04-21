Derrick
Folge 8: Ein unheimliches Erlebnis
58 Min.Ab 12
Wegen der Flirterei ihres Mannes Ralf entschließt sich Anita Schneider, den Betriebsausflug frühzeitig zu verlassen. Der sympathische Herr Hohner bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Stattdessen kommt es aber zu einem Abstecher auf ein unbeleuchtetes Fabrikgelände, auf dem sie überfallen und gezwungen werden, einen Schwerverletzten aufzunehmen. Auf dem Weg zum Krankenhaus stellen sie fest, daß der Mann bereits tot ist.
Derrick
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises