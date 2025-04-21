Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Staffel 7Folge 4
Folge 4: Ein Fall für Harry

60 Min.Ab 12

Derrick fährt zur Kur. Jetzt muß Harry Klein allein einen Fall lösen: Einbruch mit Mord. Opfer ist Bennecke, Hausmeister des Restaurantbesitzers Gruga. Der behauptet, Bennecke sei für ihn eine große Stütze gewesen. Bald trifft Klein bei Gruga eine neue Hausangestellte: die hübsche Herta.

