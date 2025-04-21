Derrick
Folge 14: Tödliches Rendezvous
58 Min.Ab 12
Oberinspektor Derrick wird Zeuge eines Überfalls: Ein Maskierter dringt in eine Bank ein, zwingt den Kassierer zur Herausgabe des Geldes und flieht. Der Taxifahrer Walter Hagemann meldet sich bei der Polizei, da er den Täter befördert hat. Wenige Tage später wird er ermordet aufgefunden.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises