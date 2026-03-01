Staffel 1Folge 1vom 12.03.2026
Folge 1: Die Wunderheilung
Mitch Riley wurde aus dem Gefängnis entlassen und fordert nun von seinem ehemaligen Komplizen seinen Anteil an der Beute. Dieser hat sich inzwischen unter dem Namen Morrissey eine neue Existenz aufgebaut: Er ist ein hoch geachteter Pfarrer geworden. Für den Gottesmann ist klar, dass er den unliebsamen Zeugen seiner Vergangenheit beseitigen muss. Als der erste Anschlag misslingt, wird Riley in Dr. Sloans Klinik eingeliefert. Dort gelingt der zweite Mordversuch.
