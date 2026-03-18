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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 18.03.2026
Mit der Mafia im Spiel

Mit der Mafia im SpielJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 7: Mit der Mafia im Spiel

47 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Dr. Sloan versucht verzweifelt, den Mord aufzuklären, den man seinem Sohn in die Schuhe geschoben hat. Er trifft sich mit dem alten Mafiaboss Gus Benedict, der Sloan noch etwas schuldet. Es stellt sich heraus, dass der Mafioso Tommy Rafanti zusammen mit den vier verdächtigen Detectives ein ganz großes Ding plant: Sie wollen Gus Benedict entführen, das Lösegeld kassieren und ihr Opfer dann liquidieren.

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