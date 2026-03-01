Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 18.03.2026
Wo ist die Leiche?

Folge 9: Wo ist die Leiche?

47 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Nach einer schmerzhaften Zahnbehandlung ruht sich Dr. Sloan aus und sieht im Fernsehen eine Sendung über Robin Westlin. Der Mann behauptet, jeden zum Millionär machen zu können. Kurz darauf ruft Westlin Dr. Sloan an: Er hat in seinem Wagen einen Infarkt erlitten. Im Haus des Arztes stirbt Westlin. Als die Polizei eintrifft, ist die Leiche verschwunden, und niemand glaubt Dr. Sloan. Schließlich kommt der Hobbydetektiv einem abgekarteten Spiel auf die Spur.

