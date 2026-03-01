Staffel 1Folge 10vom 18.03.2026
Magie und MordJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 10: Magie und Mord
45 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Der Zauberer Eddie Clarke ist ein alter Freund von Dr. Sloan. Eddie kommt mit seinem Partner Madison nicht besonders gut aus: Madison macht ihn in aller Öffentlichkeit zum Gespött. Während einer Entfesselungsnummer in einem Pool stirbt Madison, weil die Schlüssel zu den Handschellen nicht passten. Eddie Clarke wird unter Mordverdacht verhaftet. Dr. Mark Sloan glaubt an die Unschuld seines Freundes - und findet drei weitere Beteiligte mit guten Mordmotiven.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen