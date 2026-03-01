Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 18.03.2026
Magie und Mord

Magie und MordJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 10: Magie und Mord

45 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Der Zauberer Eddie Clarke ist ein alter Freund von Dr. Sloan. Eddie kommt mit seinem Partner Madison nicht besonders gut aus: Madison macht ihn in aller Öffentlichkeit zum Gespött. Während einer Entfesselungsnummer in einem Pool stirbt Madison, weil die Schlüssel zu den Handschellen nicht passten. Eddie Clarke wird unter Mordverdacht verhaftet. Dr. Mark Sloan glaubt an die Unschuld seines Freundes - und findet drei weitere Beteiligte mit guten Mordmotiven.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 1 Staffeln und Folgen