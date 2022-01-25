Staffel 1Folge 18vom 25.01.2022
Die Waffe heißt PestJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 18: Die Waffe heißt Pest
45 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12
Spektakulärer Fall für Dr. Sloan und sein Team: Sergeant Steve Sloan und sein Vater finden den mit Pest infizierten Mafiakiller Bruno Crespi in einem Hotelzimmer. Crespis letzter Auftrag war der Mord an dem berüchtigten Mafiaboss Danny Baylor. Zwei Fragen bewegen Dr. Sloan: In wessen Auftrag sollte Crespi Baylor töten? Und welches Mitglied der sogenannten ehrenwerten Gesellschaft wollte Crespi auf ungewöhnlichem Wege beseitigen - durch die Infizierung mit Pestviren?
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 8: CBS International Television & © Season 8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc.