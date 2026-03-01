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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 16.03.2026
Das Lotterielos

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Diagnose: Mord

Folge 5: Das Lotterielos

47 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Dale Harlan wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Bevor er stirbt, übergibt er Sloan ein Lotterielos, das für einen wohltätigen Zweck verwendet werden soll. Tatsächlich ist das Los 13 Millionen Dollar wert. Wurde Harlan ermordet? Drei Menschen, darunter Harlans Witwe und der Spielbankbesitzer Ridland, wussten von dem Los. Jack wird als Aushilfscroupier bei Ridland eingeschleust. Es kommt zu einem überaus denkwürdigen Spiel zwischen Dr. Sloan und Ridland.

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