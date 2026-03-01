Staffel 1Folge 5vom 16.03.2026
Das LotterielosJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 5: Das Lotterielos
47 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Dale Harlan wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Bevor er stirbt, übergibt er Sloan ein Lotterielos, das für einen wohltätigen Zweck verwendet werden soll. Tatsächlich ist das Los 13 Millionen Dollar wert. Wurde Harlan ermordet? Drei Menschen, darunter Harlans Witwe und der Spielbankbesitzer Ridland, wussten von dem Los. Jack wird als Aushilfscroupier bei Ridland eingeschleust. Es kommt zu einem überaus denkwürdigen Spiel zwischen Dr. Sloan und Ridland.
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Diagnose: Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen