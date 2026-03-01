Staffel 1Folge 8vom 16.03.2026
Shandas StimmeJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 8: Shandas Stimme
47 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Der berühmte Popstar Shanda hat Post von einem scheinbar verwirrten Fan erhalten und sucht Hilfe bei Dr. Sloan. Dann wird ein Anschlag auf Shanda verübt. Nun ist auch Sloan von der Gefahr überzeugt. Da Shanda nur problematische Bekanntschaften und Freunde zu haben scheint, nimmt Sloan sie bei sich zu Hause auf. Kurz darauf werden zwei dieser Bekannten ermordet. Als Dr. Sloan einen miesen Trick der Plattenindustrie entdeckt, wird er Shanda gegenüber misstrauisch.
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Diagnose: Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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