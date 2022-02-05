Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Yannick Franques

ServusTVStaffel 14Folge 2vom 05.02.2022
Yannick Franques

Yannick Franques

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 2: Yannick Franques

10 Min.Folge vom 05.02.2022

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es dafür in diesem Monat zu Yannick Franques nach Paris.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

