Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Enrico Bartolini

ServusTVStaffel 14Folge 3vom 05.03.2022
Enrico Bartolini

Enrico BartoliniJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 3: Enrico Bartolini

10 Min.Folge vom 05.03.2022

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es davor für die Vorbereitungen zu dem Menü zum Kurzbesuch in die Küche des renommierten Sternekochs.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen