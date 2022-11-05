Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Jon Bowring
10 Min.Folge vom 05.11.2022
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Menü-Vorbereitungen nach London in die Küche des renommierten Sternekochs Jon Bowring.
