Daniel Höglander & Niclas JönssonJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Daniel Höglander & Niclas Jönsson
10 Min.Folge vom 08.01.2022
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es dafür in diesem Monat ins schwedische Stockholm zu den beiden Starköchen Daniel Höglander und Niclas Jönsson.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0