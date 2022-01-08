Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Daniel Höglander & Niclas Jönsson

ServusTVStaffel 14Folge 1vom 08.01.2022
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 1: Daniel Höglander & Niclas Jönsson

10 Min.Folge vom 08.01.2022

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es dafür in diesem Monat ins schwedische Stockholm zu den beiden Starköchen Daniel Höglander und Niclas Jönsson.

ServusTV
