Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Yusuke Takada

ServusTVStaffel 14Folge 12vom 10.12.2022
Folge 12: Yusuke Takada

10 Min.Folge vom 10.12.2022

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Menü-Vorbereitungen nach Osaka in die Küche des renommierten Sternekochs Yusuke Takada.

