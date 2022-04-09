Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Best of Österreich 2.0

ServusTVStaffel 14Folge 4vom 09.04.2022
Best of Österreich 2.0

Best of Österreich 2.0Jetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 4: Best of Österreich 2.0

10 Min.Folge vom 09.04.2022

Martin Klein auf Rundreise quer durch Österreich! Im März 2022 besucht Martin Klein drei seiner viel geschätzten Kollegen Max Natmessnig, Philip Rachinger und Benjamin Parth in Tirol und dem Mühlviertel, um gemeinsam ein ausgezeichnetes Menü zu erstellen.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen