Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Best of Österreich 2.0
10 Min.Folge vom 09.04.2022
Martin Klein auf Rundreise quer durch Österreich! Im März 2022 besucht Martin Klein drei seiner viel geschätzten Kollegen Max Natmessnig, Philip Rachinger und Benjamin Parth in Tirol und dem Mühlviertel, um gemeinsam ein ausgezeichnetes Menü zu erstellen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0