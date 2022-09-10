Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Peter Hagen-Wiest

ServusTVStaffel 14Folge 9vom 10.09.2022
Peter Hagen-Wiest

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 9: Peter Hagen-Wiest

10 Min.Folge vom 10.09.2022

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Deutschland, um die Küche des 2-Sterne Kochs und gebürtigen Österreichers Peter Hagen-Wiest zu besuchen.

