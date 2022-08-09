Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Das August-Menü des Ikarus-Teams

ServusTVStaffel 14Folge 8vom 09.08.2022
Folge 8: Das August-Menü des Ikarus-Teams

10 Min.Folge vom 09.08.2022

Monat für Monat beweist die Ikarus-Crew um Executive Chef Martin Klein ihr Können, wenn sie die Menüs internationaler Spitzenköche auf die Teller bringen. Die daraus gewonnenen Erfahrungen setzt die Ikarus-Küchenbrigade nun in ihrem eigenen, für den Festspiel-Monat August kreierten Menü um. In der 2-Sterne-Küche vom Restaurant Ikarus im Salzburger Hangar-7 stehen dabei viel Liebe zum Detail und Produktbewusstsein im Mittelpunkt.

