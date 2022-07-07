Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 7: Grégoire Berger
10 Min.Folge vom 07.07.2022
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Vorbereitungen des Juli-Menüs nach Dubai in die Küche des renommierten Sternekochs Grégoire Berger.
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