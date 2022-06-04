Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Arjan Speelman
10 Min.Folge vom 04.06.2022
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es zuvor für die Menü Vorbereitungen zum Kurzbesuch in die Küche des renommierten Sternekochs - diesmal zum wiederholten Mal nach Amsterdam, um im Ciel Bleu eine neue Kreation zu entdecken.
