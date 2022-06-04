Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Arjan Speelman

ServusTVStaffel 14Folge 6vom 04.06.2022
Arjan Speelman

Arjan SpeelmanJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 6: Arjan Speelman

10 Min.Folge vom 04.06.2022

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es zuvor für die Menü Vorbereitungen zum Kurzbesuch in die Küche des renommierten Sternekochs - diesmal zum wiederholten Mal nach Amsterdam, um im Ciel Bleu eine neue Kreation zu entdecken.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen