Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 14Folge 7vom 07.07.2022
Folge 7: Grégoire Berger

10 Min.Folge vom 07.07.2022

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Vorbereitungen des Juli-Menüs nach Dubai in die Küche des renommierten Sternekochs Grégoire Berger.

