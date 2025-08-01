Die fliegenden Ärzte
Folge 1: Zwei Mütter und ein Baby
45 Min.Ab 12
Julie, die minderjährige Tochter von Sal und Dennis Cleary, erwartet ein Kind. Um den Klatschmäulern von Coopers Crossing den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben sich die Clearys einen Trick ausgedacht: Sal und Julie halten sich bis zur Geburt des Kindes versteckt, danach gibt Sal das Baby als ihr fünftes Kind aus.
