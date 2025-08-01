Die fliegenden Ärzte
Folge 20: Gefährliche Hilfe
46 Min.Ab 12
Vanessa hat soeben ihren ziemlich unange-nehmen Freund Bruce verlassen. Sie ist unter-wegs zu ihrem Bruder. Aufgrund einer Verletzung wird sie ins Krankenhaus von Coopers Crossing eingeliefert. Vanessa bekommt Angst, sie könnte dort von Bruce gefunden werden. Geoffrey erbarmt sich: Er nimmt Vanessa bei sich auf. Aber Bruce bekommt heraus, wo Vanessa steckt. Er will sich Geoffrey vornehmen - und muß schließlich mit einer ungewohnten Erfahrung fertig werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH