Die fliegenden Ärzte
Folge 11: Jede Minute zählt
45 Min.Ab 6
Die berüchtigten Cochran-Brüder Carbine und Pharlap sind wieder in der Gegend. Niemand ist vor ihnen sicher. Wie üblich veranstalten sie allerhand Unsinn. Dabei verursachen sie unge-wollt einen Unfall. Sam Patterson, Pilot der "Flying Doctors", wird schwer verletzt. Emma und Geoffrey bemühen sich, Sam am Leben zu halten, bis Hilfe kommt. Bei dieser Gelegenheit gesteht Sam Emma seine Liebe - die von ihr erwidert wird. Ein Grund mehr, am Leben zu bleiben.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH