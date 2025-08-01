Die fliegenden Ärzte
Folge 10: Ball der einsamen Herzen
45 Min.
Glen Reid, ein junger Sportler, bekommt von Chris die Mandeln entfernt - und verliebt sich dabei unsterblich in die Ärztin. Um ihre Aufmerksamkeit auch nach der Operation zu erhalten, simuliert er eine Blinddarmentzündung. Ein lebensgefährlicher Trick, denn kurz darauf hat Glen eine Blutung - und dies nimmt nun niemand mehr ernst. Währenddessen findet in Broken Hill ein Junggesellenball statt, an dem auch die "Flying Doctors" teilnehmen.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH