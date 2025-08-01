Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Schatten der Vergangenheit

BetaStaffel 2Folge 16
Schatten der Vergangenheit

Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 16: Schatten der Vergangenheit

45 Min.

Dr. Jennings stammt von den australischen Ureinwohnern ab. Doug zeigt ihm eine Stelle, an der 1904 ein Massaker an den Aborigines begangen wurde. Die Hundertjahrfeier der Stadt steht kurz bevor. Anläßlich dieses Festes stellt Dr. Jennings eine Forderung an die Stadt: Den Opfern des Massakers sollte endlich ein Denkmal errichtet werden. Mit dieser Forderung stößt er allerdings nicht nur auf Verständnis. Doch Dr. Jennigs ist sich seiner Wurzeln bewußt - und hartnäckig.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen