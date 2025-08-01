Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Die Stadtcowboys

BetaStaffel 2Folge 8
Die Stadtcowboys

Die fliegenden Ärzte

Folge 8: Die Stadtcowboys

45 Min.Ab 12

Um neue Gesangbücher für den Kirchenchor anzuschaffen, hat Pater Jacko eine Kollekte veranstaltet. Trotz der Warnungen des Sergeants steckt der Pater das Geld einfach in seine Reisetasche. Beim Angeln wird er angeschossen, als man ihn findet, ist die Tasche verschwunden. Wenig später taucht in der Stadt ein Hüne auf - mit Jackos Tasche ...

