Staffel 2Folge 14
Red Hodges hat Geoffrey eine Karte hinterlassen: Darauf ist die Lage eines legendären Riffs eingezeichnet. Nach Hodges' Meinung steckt das Riff voller Gold. Das spricht sich herum - und in dem beschaulichen Städtchen Coopers Crossing bricht das Goldfieber aus. Bald schon herrschen Neid, Streitsucht und Mißgunst. In der turbulenten Aufbruchsstimmung kommt es zu einem folgen-schweren Unfall. Währenddessen gerät Tony mit Zoes Mutter in Streit. Zoe läuft davon.

