Die fliegenden Ärzte
Folge 28: Verrückte Tage
46 Min.Ab 6
Auf der Farm der Carmodys soll eine Sprechstunde abgehalten werden. Auf dem Weg dorthin werden die "Flying Doctors" immer wieder durch Notrufe aufgehalten. Einer der Notrufe kommt von dem streitsüchtigen Ehepaar Lisa und Bert. Bert hat sich versehentlich einen Daumen abgehackt. Inmitten der Hektik taucht auch noch die Vizepräsidentin des "Royal Flying Doctor Service" auf. Sie soll die Arbeit der Ärzte überprüfen. Ein ausgesprochen schlechter Zeitpunkt.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH