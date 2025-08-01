Die fliegenden Ärzte
Folge 32: Ein Gast aus Amerika
45 Min.
Kimberly White kommt nach Coopers Crossing. Sie vertritt ein amerikanisches Unternehmen, das an Baxters Anwesen finanziell beteiligt ist. Ihr Kollege Lex Morris will sie beim Kampf um die Vizepräsidentschaft ausschalten. In Australien glaubt er sie weit genug weg. Doch Morris hat nicht mit Kimberlys Hartnäckigkeit gerechnet. Unterdessen werden in der Stadt Fälle von Windpocken registriert. Pikanterweise sind Soula und D. J. zugleich erkrankt - Anlaß für pikante Gerüchte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH