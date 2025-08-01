Die fliegenden Ärzte
Folge 34: Irrweg einer Liebe
45 Min.Ab 6
Eine Reisegruppe ist im Hinterland Australiens unterwegs. Darunter ist auch Connie Porter. Mit ihren ständigen Erzählungen von ihrem wunderbaren Mann geht sie den anderen gehörig auf die Nerven. Der Verdacht kommt auf, dass der außergewöhnliche Robert überhaupt nicht existiert. Nach einem Unfall kommt die Gruppe nach Coopers Crossing. Dort wird Connie in das Krankenhaus eingeliefert. Nun versucht Geoffrey, Connies Mann Robert ausfindig zu machen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH