Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 22.05.2023: Jaguar S-Type R
44 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 6
Viel Auto für wenig Geld: Mike Brewer nimmt einen Jaguar S-Type R mit Lederausstattung, elektrisch verstellbaren Sitzen, Klimaanlage und V8-Motor unter die Lupe. Das Fahrzeug soll nur 3500 Pfund kosten. Und das aus gutem Grund. Denn die Luxuskarosse aus dem Jahr 2002 hat schon 313 000 Kilometer auf dem Buckel. Von einem Vehikel mit so einer riesigen Laufleistung würden viele Kfz-Liebhaber die Hände lassen. Denn man muss möglicherweise viele Verschleißteile austauschen und dann zahlt man am Ende drauf. Doch Mike sieht in dem Wagen Potenzial.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.