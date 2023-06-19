Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 19.06.2023: MGB 1967
45 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 6
Die Kfz-Liebhaber wollen den runden Geburtstag eines kultigen Sportwagens feiern. Der MGB wird in diesem Jahr 60 Jahre alt und hat in Großbritannien eine große Fangemeinde. Deshalb sieht sich Mike Brewer nach einem brauchbaren Modell um. Ein Exemplar mit schwarzem Faltdach schafft es in die engere Wahl. Die Sitze sind durchgesessen und das Walnuss-Interieur sieht ebenfalls schlimm aus. Aber es gibt einen Schwachpunkt, der noch schwerer ins Gewicht fällt. Das Vehikel kommt ohne Overdrive daher. Die Autoexperten müssten in der Werkstatt nachrüsten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.