Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

MGB 1967

DMAXFolge vom 19.06.2023
MGB 1967

MGB 1967Jetzt kostenlos streamen

Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 19.06.2023: MGB 1967

45 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 6

Die Kfz-Liebhaber wollen den runden Geburtstag eines kultigen Sportwagens feiern. Der MGB wird in diesem Jahr 60 Jahre alt und hat in Großbritannien eine große Fangemeinde. Deshalb sieht sich Mike Brewer nach einem brauchbaren Modell um. Ein Exemplar mit schwarzem Faltdach schafft es in die engere Wahl. Die Sitze sind durchgesessen und das Walnuss-Interieur sieht ebenfalls schlimm aus. Aber es gibt einen Schwachpunkt, der noch schwerer ins Gewicht fällt. Das Vehikel kommt ohne Overdrive daher. Die Autoexperten müssten in der Werkstatt nachrüsten.

Alle verfügbaren Folgen