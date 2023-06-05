Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 05.06.2023: Ford Transit
45 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 6
Der Ford Transit ist ein Arbeitstier. In Großbritannien kam der Wagen 1965 auf den Markt und schlug dort ein wie eine Bombe. Denn der Transporter kostete nur 560 Pfund und war nahezu für jeden Handwerker erschwinglich. In fünf Jahrzehnten wurden rund acht Millionen Exemplare verkauft. Und das Modell, für das sich Mike Brewer in dieser Folge interessiert, hat erst 17 000 Kilometer auf dem Buckel. Aber das Fahrzeug stammt aus Deutschland, das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Können die Kfz-Profis das Vehikel für wenig Geld zum Rechtslenker umbauen?
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.