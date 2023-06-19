Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 19.06.2023: Mitsubishi Pajero
45 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 6
Der Mitsubishi Pajero ist hart im Nehmen. Aber Mike Brewer möchte in Maidenhead auf Nummer sicher gehen. Denn der Wagen gehört einem Landschaftsgärtner, der damit Baustoffe über Felder und Wiesen transportiert hat. Deshalb wirft der Autoexperte vor dem Kauf auch einen Blick unter das Vehikel. Was er dort zu sehen bekommt, löst keine Begeisterungsstürme aus, aber die Schäden halten sich in Grenzen. Bei der Probefahrt stößt Mike jedoch auf ein weiteres Problem. Beim Umschalten in den Allradantrieb macht das Verteilergetriebe merkwürdige Geräusche.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.