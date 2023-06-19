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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Mitsubishi Pajero

DMAXFolge vom 19.06.2023
Mitsubishi Pajero

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 19.06.2023: Mitsubishi Pajero

45 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 6

Der Mitsubishi Pajero ist hart im Nehmen. Aber Mike Brewer möchte in Maidenhead auf Nummer sicher gehen. Denn der Wagen gehört einem Landschaftsgärtner, der damit Baustoffe über Felder und Wiesen transportiert hat. Deshalb wirft der Autoexperte vor dem Kauf auch einen Blick unter das Vehikel. Was er dort zu sehen bekommt, löst keine Begeisterungsstürme aus, aber die Schäden halten sich in Grenzen. Bei der Probefahrt stößt Mike jedoch auf ein weiteres Problem. Beim Umschalten in den Allradantrieb macht das Verteilergetriebe merkwürdige Geräusche.

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